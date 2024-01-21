Бабикова (Берошвили) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Берошвили) Наталия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1975

Отец: Берошвили Александр Николаевич

Мать: Берошвили (Иванова) Любовь Кимовна

Бракосочетание
23.10.1993

Муж: Бабиков Руслан Витальевич

Бракосочетание
23.10.1993

Муж: Бабиков Руслан Витальевич

Рождение ребёнка
18.09.1994

Дочь: Боброва (Бабикова) Екатерина Руслановна

Отец ребёнка: Бабиков Руслан Витальевич

Рождение ребёнка
16.09.2004

Дочь: Бабикова Валерия Руслановна

Отец ребёнка: Бабиков Руслан Витальевич

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