Бабикова (Берошвили) Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1975
Бракосочетание
23.10.1993
Бракосочетание
23.10.1993
Рождение ребёнка
18.09.1994
Дочь: Боброва (Бабикова) Екатерина Руслановна
Отец ребёнка: Бабиков Руслан Витальевич
Рождение ребёнка
16.09.2004
Дочь: Бабикова Валерия Руслановна
Отец ребёнка: Бабиков Руслан Витальевич