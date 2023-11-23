Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Петров

Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

13.07.1832

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Петр Михайлов

Мать: Евдокия Васильева

Федор Петрович (1794 - 1832) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1807 году определен в пономаря к церкви села Никольского на Бою Ярославского уезда. В 1815 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иоаннова

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Никольского на Бою Ярославского
Смерть
13.07.1832

Мы используем куки для улучшения работы сайта.