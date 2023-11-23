Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти13.07.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Петр Михайлов
Мать: Евдокия Васильева
Федор Петрович (1794 - 1832) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1807 году определен в пономаря к церкви села Никольского на Бою Ярославского уезда. В 1815 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иоаннова
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Никольского на Бою Ярославского
Смерть
13.07.1832