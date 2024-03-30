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Золотов Михей Захаров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

14.08.1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1751 ст.

Отец: Золотов Захар Фёдоров

Мать: Золотова Наталья Степанова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мавра Михеева

Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Никифор Михеев

Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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