Золотов Михей Захаров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения14.08.1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1751 ст.
Отец: Золотов Захар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мавра Михеева
Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1783
Сын: Никифор Михеев
Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно