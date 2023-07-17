Ибрагимова Зюлиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова Зюлиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1751 по 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1751 по 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарып

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шарыпов Сейфулла

Отец ребёнка: Шарып

Рождение ребёнка
С 1796 по 1798

Сын: Шарыпов Файзулла

Отец ребёнка: Шарып

Смерть
Неизвестно

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