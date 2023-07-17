Ибрагимова Зюлиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1751 по 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1751 по 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарып
Рождение ребёнка
1787
Сын: Шарыпов Сейфулла
Отец ребёнка: Шарып
Рождение ребёнка
С 1796 по 1798
Сын: Шарыпов Файзулла
Отец ребёнка: Шарып
Смерть
Неизвестно