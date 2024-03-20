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Кулаков Андрей Павлович

Место рождения

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

10.08.1886

Дата смерти

После 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1886

Отец: Кулаков Павел Аифалов

Мать: Кулакова Анисья Гаврилова

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кулаков Степан Андреевич

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1908

Жена: Кулакова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кулаков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кулаков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Николаева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Бракосочетание
После 1916

Жена: Кулакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Плужникова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Смерть
После 1933
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