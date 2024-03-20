Кулаков Андрей Павлович
Место рожденияс. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения10.08.1886
Дата смертиПосле 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1886
Отец: Кулаков Павел Аифалов
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кулаков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кулаков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Николаева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Бракосочетание
После 1916
Жена: Кулакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Плужникова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея Матвеевна
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Смерть
После 1933