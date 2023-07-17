Манцуров Дмитрий Федорович
Место рожденияКалужская губерния, Мещовский уезд, Ратьковская волость, деревня Василево
Дата рождения20.09.1903 ст.
Дата смерти25.11.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903 ст.
Отец: Манцуров Федр Мефодиевич
Мать: Никитина Дарья
ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1053. Л. 227 об., 228 ( за № 58)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Мансуров (Манцуров) Федр Дмитриевич
Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна
ГКУ "ГАКО" Ф. Р-1862. Оп. 2. Д.471. Л.111, 111 об. Актовая запись № 5 о рождении 04.01.1924 г.
Рождение ребёнка
10.12.1926
Сын: Манцуров Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Манцуров Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
23.04.1932
Дочь: Манцурова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
23.10.1936
Сын: Манцуров Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна
Смерть
25.11.1944
Миргород, Полтавська область
Погиб в бою 25.11.1944 года.( Украина, Полтавская область, г. Миргород ). Книга Памяти Калужской области том 3, стр. 62