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Манцуров Дмитрий Федорович

Место рождения

Калужская губерния, Мещовский уезд, Ратьковская волость, деревня Василево

Дата рождения

20.09.1903 ст.

Дата смерти

25.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903 ст.

Отец: Манцуров Федр Мефодиевич

Мать: Никитина Дарья

ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1053. Л. 227 об., 228 ( за № 58)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манцуров Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Мансуров (Манцуров) Федр Дмитриевич

Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

ГКУ "ГАКО" Ф. Р-1862. Оп. 2. Д.471. Л.111, 111 об. Актовая запись № 5 о рождении 04.01.1924 г.
Рождение ребёнка
10.12.1926

Сын: Манцуров Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Манцуров Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
23.04.1932

Дочь: Манцурова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
23.10.1936

Сын: Манцуров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Манцурова (Никитина) Татьяна Максимовна

Смерть
25.11.1944
Миргород, Полтавська область
Погиб в бою 25.11.1944 года.( Украина, Полтавская область, г. Миргород ). Книга Памяти Калужской области том 3, стр. 62

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