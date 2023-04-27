Ковалев Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Ковалев Сергей Антонович

Мать: Ковалева Лариса Павловна

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