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Ковалев Юрий Сергеевич
Ковалев Юрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Мужской
Отец
Ковалев Сергей Антонович
1942 г.р.
Мать
Ковалева Лариса Павловна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Ковалев Сергей Антонович
Мать:
Ковалева Лариса Павловна
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