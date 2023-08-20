Сыроегина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыроегина Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1961

Отец: Сыроегин Александр Викторович

Мать: Дурандина Мария Николаевна

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