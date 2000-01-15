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Шустов Владимир Степанович

Место рождения

д. Сюрзи, Юкаменский район, Удмуртская АССР

Дата рождения

04.06.1932

Дата смерти

15.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1932

Отец: Шустов Степан Никифорович

Мать: Новикова Елена Михайловна

д. Сюрзи, Юкаменский район, Удмуртская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1957

Сын: Шустов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Шустова Надежда Андреевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1957

Дочь: Шустова Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Шустова Надежда Андреевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1965

Дочь: Новак Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Шустова Надежда Андреевна

Широковский, город Губаха, Пермский край
Смерть
15.01.2000

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