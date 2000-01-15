Шустов Владимир Степанович
Место рожденияд. Сюрзи, Юкаменский район, Удмуртская АССР
Дата рождения04.06.1932
Дата смерти15.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1932
д. Сюрзи, Юкаменский район, Удмуртская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1957
Сын: Шустов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Шустова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1957
Дочь: Шустова Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Шустова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1965
Дочь: Новак Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Шустова Надежда Андреевна
Широковский, город Губаха, Пермский край
Смерть
15.01.2000