Капченко Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капченко Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

03.11.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Капченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1894

Сын: Капченко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1895 ст.

Сын: Капченко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.

Сын: Капченко Философ Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1899

Сын: Капченко Константин Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.

Дочь: Капченко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.

Сын: Капченко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.

Дочь: Капченко Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1902 ст.

Дочь: Капченко Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1903 ст.

Сын: Капченко Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1905 ст.

Сын: Капченко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.

Сын: Капченко Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1909 ст.

Дочь: Капченко Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.

Сын: Капченко Феодосий Николаевич

Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.11.1918 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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