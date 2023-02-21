Капченко Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти03.11.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Капченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Философ Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Константин Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Дочь: Капченко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Дочь: Капченко Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Дочь: Капченко Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Дочь: Капченко Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович
Сын: Капченко Феодосий Николаевич
Отец ребёнка: Капченко Николай Захарович