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Чурсин Виктор Андреевич

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Место рождения

Шахово, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

19.08.1932

Дата смерти

26.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахово, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Раньше деревня Шахово и весь Прохоровский район принадлежали Курской области (место рождение Курская область, Прохоровский район, деревня Шахово)
Рождение ребёнка
19.05.1959

Дочь: Чурсина Ирина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.03.1962

Дочь: Чурсина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
26.05.2000
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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