Чурсин Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1932
Дата смерти26.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Раньше деревня Шахово и весь Прохоровский район принадлежали Курской области (место рождение Курская область, Прохоровский район, деревня Шахово)
Рождение ребёнка
19.05.1959
Дочь: Чурсина Ирина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1962
Дочь: Чурсина Людмила Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.05.2000