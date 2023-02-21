Малькова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1949
Дочь: Юркова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович
Волово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садофьева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальков Александр Иванович
Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович