Малькова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1949

Дочь: Юркова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович

Волово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садофьева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Николай Иванович

Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Александр Иванович

Отец ребёнка: Мальков Иван Александрович

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