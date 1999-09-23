Денисков Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисков Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1927

Дата смерти

23.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1927

Отец: Дениско Михаил Иванович

Мать: Денискова Мария

Рождение ребёнка
27.09.1955

Дочь: Букреева Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Хохлова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1961

Дочь: Денискова Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Хохлова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1965

Дочь: Денискова Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Хохлова Валентина Ивановна

Смерть
23.09.1999
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