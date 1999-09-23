Денисков Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1927
Дата смерти23.09.1999
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1927
Отец: Дениско Михаил Иванович
Мать: Денискова Мария
Рождение ребёнка
27.09.1955
Дочь: Букреева Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Хохлова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1961
Дочь: Денискова Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Хохлова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1965
Дочь: Денискова Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Хохлова Валентина Ивановна
Смерть
23.09.1999