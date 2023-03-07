(Слепова) Авдотья Афонасьева
Место рождения
Дата рождения02.08.1830
Дата смерти20.11.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1830
Отец: Слепов Афонасий Власов
Мать: Слепова Анна Ефимова
Крещение
02.08.1830
воспреемники: Того ж спела казенный крестьянин Феодор Власов Слепов и казеннаго крестьянина Власа Андрева Слепова жена ево Праскева Яковлева | Казанская церковь
Смерть
20.11.1835
Причина смерти: от головной боли | от головной боли
Похороны
?.11.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви