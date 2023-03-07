(Слепова) Авдотья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слепова) Авдотья Афонасьева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1830

Дата смерти

20.11.1835

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1830

Отец: Слепов Афонасий Власов

Мать: Слепова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.08.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Того ж спела казенный крестьянин Феодор Власов Слепов и казеннаго крестьянина Власа Андрева Слепова жена ево Праскева Яковлева | Казанская церковь
Смерть
20.11.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от головной боли | от головной боли
Похороны
?.11.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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