Коленкина (Дружкова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленкина (Дружкова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.05.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Коленкин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Коленкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коленкин Николай Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленкин Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
Смерть
30.05.2007
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
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