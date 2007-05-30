Коленкина (Дружкова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.05.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Коленкин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Коленкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коленкин Николай Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
Смерть
30.05.2007
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия