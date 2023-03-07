Мария Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Петр Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Корнил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Кузьмин
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Кузьмин
Смерть
Неизвестно