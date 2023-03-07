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Мария Петрова

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Место рождения

Кобзево, Кушманская волость, Свияжский уезд

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Петр Максимов

Мать: не указана

Кобзево, Кушманская волость, Свияжский уезд
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Корнил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Кузьмин

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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