Федюшко Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1952
Сын: Федюшко Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Воробьева Валентина Ильинична
Смерть
1992
Похоронен деревня Селище, Слуцкого района, Минской области на деревенской части (справа от въезда). Умер от старости :)