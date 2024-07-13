Федюшко Леонид Павлович 05.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федюшко Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1952

Сын: Федюшко Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Ильинична

Смерть
1992
Похоронен деревня Селище, Слуцкого района, Минской области на деревенской части (справа от въезда). Умер от старости :)

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