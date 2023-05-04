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Тимкин Сергей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1974

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1974

Отец: Тимкин Вячеслав Михайлович

Мать: Захарова Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1995

Дочь: Тимкина Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.2010

Дочь: Тимкина Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Мыльникова Светлана Алексеевна

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