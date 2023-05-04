Тимкин Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1995
Дочь: Тимкина Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2010
Дочь: Тимкина Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Мыльникова Светлана Алексеевна