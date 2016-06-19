Никонов (Костоглодов) Валентин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1949
Дата смерти19.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949
Бракосочетание
20.07.1974
Жена: Никонова Надежда Юрьевна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.06.1975
Дочь: Никонова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Никонова Надежда Юрьевна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
26.08.1980
Сын: Никонов Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Никонова Надежда Юрьевна
Смерть
19.06.2016