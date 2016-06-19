Никонов (Костоглодов) Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов (Костоглодов) Валентин Григорьевич

Никонов (Костоглодов) Валентин Григорьевич

Место рождения

Василевка, Харківська область

Дата рождения

14.02.1949

Дата смерти

19.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Василевка, Харківська область
Бракосочетание
20.07.1974

Жена: Никонова Надежда Юрьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.06.1975

Дочь: Никонова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Никонова Надежда Юрьевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
26.08.1980

Сын: Никонов Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Никонова Надежда Юрьевна

Смерть
19.06.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close