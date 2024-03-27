Садекова (Губайдуллина) Адельбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова (Губайдуллина) Адельбану

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Губайдуллин Абдулла

Мать: Губайдуллина Фатыма

Рождение ребёнка
1919

Сын: Садеков Исхак

Отец ребёнка: Садеков Салахетдин Садекович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Салахетдин Садекович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Салахетдин Садекович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Салахетдин Садекович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Салахетдин Садекович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1972

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