Садекова (Губайдуллина) Адельбану
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1901
Дата смерти1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Губайдуллин Абдулла
Мать: Губайдуллина Фатыма
Рождение ребёнка
1919
Сын: Садеков Исхак
Отец ребёнка: Садеков Салахетдин Садекович
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
15.04.1937