Василенко Иван Данилов 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василенко Иван Данилов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Екатерина Сидорова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Василенко Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Екатерина Сидорова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Василенко (Василенко) Зоя Иоаннова

Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Екатерина Сидорова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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