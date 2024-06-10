Василенко Иван Данилов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Екатерина Сидорова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Василенко (Василенко) Зоя Иоаннова
Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Екатерина Сидорова
Смерть
Неизвестно