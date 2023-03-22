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Шнайдер (Матюшкина) Наталья Викторовна
Шнайдер (Матюшкина) Наталья Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1972
Пол
Женский
Отец
Матюшкин Виктор Трофимович
1952 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец:
Матюшкин Виктор Трофимович
Мать: не указана
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