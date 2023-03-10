Попко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попко Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2012

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012

Отец: Попко Владимир Сергеевич

Мать: Кошин Оксана

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