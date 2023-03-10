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Попко Андрей Владимирович
Попко Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2012
Пол
Мужской
Отец
Попко Владимир Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Кошин Оксана
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012
Отец:
Попко Владимир Сергеевич
Мать:
Кошин Оксана
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