Скоморохов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморохов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Скоморохов Борис Петрович

Мать ребёнка: Скоморохова (Карачарова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
16.01.1933

Сын: Скоморохов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Скоморохова (Карачарова) Анна Владимировна

Тойда, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1935
Тойда, Панинский муниципальный район, Воронежская область

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