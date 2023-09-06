Скоморохов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Скоморохов Борис Петрович
Мать ребёнка: Скоморохова (Карачарова) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
16.01.1933
Сын: Скоморохов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Скоморохова (Карачарова) Анна Владимировна
Смерть
1935