Князькина (Князькина) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькина (Князькина) Валентина Степановна

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Место рождения

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Князькин Степан Михеевич

Мать: Князькина анастасия Константиновна

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князькин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князькин Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князькин Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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