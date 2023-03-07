Торхова Пелагея Киприанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Пелагея Киприанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Торхов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Торхов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Соломония Михайлова

Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Торхов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Михаил Ульянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Михаил Ульянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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