Торхова Пелагея Киприанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Торхов Петр Михайлов
Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Соломония Михайлова
Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Торхов Михаил Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829