Матрена Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1772 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федоров
Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно