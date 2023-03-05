Матрена Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Фадеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1772 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федоров

Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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