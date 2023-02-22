Ладыгин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгин Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
17.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
29.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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