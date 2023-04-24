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Сорокин Иван Фёдорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.10.1877

Дата смерти

После 20.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1877

Отец: Сорокин-Яшин Фёдор Трофимович

Мать: Сорокина Ирина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1897

Жена: Сорокина Евдокия Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1898

Сын: Сорокин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1902

Сын: Сорокин Гордей Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1904

Сын: Сорокин Семён Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Сорокин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Сорокин Никита Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1909

Сын: Сорокин Семён Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1910

Дочь: Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1912

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Сын: Сорокин Николай Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1916
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