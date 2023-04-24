Сорокин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения13.10.1877
Дата смертиПосле 20.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1877
Бракосочетание
15.10.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1898
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.01.1902
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
30.04.1904
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
04.05.1905
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1907
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1909
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1910
Дочь: Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
30.04.1912
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1916
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.05.1916