Добряков (Симаков) Степан Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков (Симаков) Степан Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Добряков Ефим Симиенов

Мать: Добрякова ?

Бракосочетание
1828

Жена: Добрякова (симакова) Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Марья Степанова

Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Добряков (симаков) Николай Степанов

Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Анна Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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