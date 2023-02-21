Добряков (Симаков) Степан Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Добряков Ефим Симиенов
Мать: Добрякова ?
Бракосочетание
1828
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Марья Степанова
Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Добряков (симаков) Николай Степанов
Мать ребёнка: Добрякова (симакова) Анна Леонтьева
Смерть
Неизвестно