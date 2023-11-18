Наседкина Марина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Марина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Наседкин Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Наседкин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.11.1899 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.02.1903 ст.

Сын: Наседкин Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.

Сын: Наседкин Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.

Сын: Наседкин Пармен Алексеевич

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.05.1921

Сын: Наседкин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наедкин Алексей Стефанович

Смерть
Неизвестно
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