Наседкина Марина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Наседкин Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Наседкин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
29.11.1899 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
18.02.1903 ст.
Сын: Наседкин Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.
Сын: Наседкин Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.
Сын: Наседкин Пармен Алексеевич
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
13.05.1921
Сын: Наседкин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Наедкин Алексей Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно