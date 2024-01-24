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Михалёв Дмитрий Вадимович
Михалёв Дмитрий Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1994
Пол
Мужской
Отец
Михалёв Вадим Олегович
1971 г.р.
Мать
Ксенофонтовна Марина Павловна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1994
Отец:
Михалёв Вадим Олегович
Мать:
Ксенофонтовна Марина Павловна
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