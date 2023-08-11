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Зыкова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Егор Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Зыков Андрей Егорович

Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1911

Дочь: Зыкова Павла Егоровна

Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1913

Дочь: Зыкова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1914

Сын: Зыков Иосиф Егорович

Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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