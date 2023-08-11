Зыкова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Егор Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1910
Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1911
Дочь: Зыкова Павла Егоровна
Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1913
Дочь: Зыкова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1914
Сын: Зыков Иосиф Егорович
Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович
Смерть
Неизвестно