Бехтерев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Отец: Бехтерев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
25.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бехтерева Тамара Матвеевна
Рождение ребёнка
14.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бехтерева Тамара Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Заречный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно