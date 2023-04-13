Бехтерев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтерев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1908 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: Бехтерев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
1954

Жена: Бехтерева Тамара Матвеевна

Рождение ребёнка
25.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бехтерева Тамара Матвеевна

Рождение ребёнка
14.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бехтерева Тамара Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Заречный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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