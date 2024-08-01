Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиМежду 1740 и 1743 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Федот Григорьевич
Мать: Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Смерть
Между 1740 и 1743 ст.