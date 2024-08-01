Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Между 1740 и 1743 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Около 1725 г.р.
Около 1731 г.р.
Около 1734 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Федот Григорьевич

Мать: Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Смерть
Между 1740 и 1743 ст.
Горы, Озеры, Московская область

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