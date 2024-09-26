Иванов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Полина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иванов Антонин Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
01.12.1913
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Думино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно