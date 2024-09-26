Иванов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Николай Михайлович

Иванов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Полина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Антонин Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Иванов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Думино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.