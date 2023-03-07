Целищева Матрона Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева Матрона Евдокимовна

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Место рождения

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.01.1771

Муж: Синцов Трофим Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Синцов Родион Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Синцова Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Синцова Васса Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1782 ст.

Сын: Синцов Сава Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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