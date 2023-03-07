Целищева Матрона Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1739 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1771
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Синцова Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Дочь: Синцова Васса Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1782 ст.
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Смерть
Неизвестно