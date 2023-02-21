Владимирова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

19.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1938

Сын: Лобанов Евгений Степанович

Отец ребёнка: Лобанов Степан Григорьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Стафеева Тамара Степановна

Отец ребёнка: Лобанов Степан Григорьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Степан Григорьевич

Смерть
19.01.1972
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