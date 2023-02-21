Владимирова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти19.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1938
Сын: Лобанов Евгений Степанович
Отец ребёнка: Лобанов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Стафеева Тамара Степановна
Отец ребёнка: Лобанов Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1972