Рачкова Матрёна Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Рачков Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рачков Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Рачков Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Просковья Дмитриева
Отец ребёнка: Рачков Дмитрий Васильев
Место жительства
1850
99 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно