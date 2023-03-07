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Рачкова Матрёна Кондратьева

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рачков Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Рачков Дмитрий Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рачков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Рачков Дмитрий Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Просковья Дмитриева

Отец ребёнка: Рачков Дмитрий Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
99 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачков Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
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