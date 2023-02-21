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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: ?

Мать: Алексеева ?

Смерть
1873
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