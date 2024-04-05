Napiórkowska (Przygoda) Genowefa 14.10.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Napiórkowska (Przygoda) Genowefa

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 203/1907

Дата рождения

14.10.1907

Дата смерти

08.11.1990

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907

Отец: Przygoda Franciszek

Мать: Przygoda (Zawadzka) Rozalia

Białe Błoto/Poręba akt 203/1907
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Napiórkowski Czesław

Рождение ребёнка
25.07.1927

Сын: Napiórkowski Henryk

Отец ребёнка: Napiórkowski Czesław

Poręba
Смерть
08.11.1990
Białe Błoto/Brańszczyk akt 114/90

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