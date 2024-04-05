Napiórkowska (Przygoda) Genowefa
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 203/1907
Дата рождения14.10.1907
Дата смерти08.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907
Отец: Przygoda Franciszek
Białe Błoto/Poręba akt 203/1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Napiórkowski Czesław
Рождение ребёнка
25.07.1927
Сын: Napiórkowski Henryk
Отец ребёнка: Napiórkowski Czesław
Poręba
Смерть
08.11.1990
Białe Błoto/Brańszczyk akt 114/90