Куртакова (Хорюкова) Прасковия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртакова (Хорюкова) Прасковия Никитична

Место рождения

Новоросляевка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.10.1884

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1884

Отец: Хорюков Никита Алексеевич

Мать: Хорюкова Агрипина Филиппова

Новоросляевка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртаков Сергей Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртаков Петр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куртакова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртаков Семен Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куртакова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Куртаков Сергей Прохорович

Рождение ребёнка
24.05.1906

Дочь: Водолагина (Куртакова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Куртаков Сергей Прохорович

Смерть
1966

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