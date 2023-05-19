Куртакова (Хорюкова) Прасковия Никитична
Место рождения
Дата рождения21.10.1884
Дата смерти1966
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куртакова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куртакова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Куртаков Сергей Прохорович
Рождение ребёнка
24.05.1906
Дочь: Водолагина (Куртакова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Куртаков Сергей Прохорович
Смерть
1966