Ходырева Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Сын: Ходырев Дионисий Матвеевич
Отец ребёнка: Ходырев Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходырев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Ходырев Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно