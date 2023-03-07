Ауновский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ауновский Владимир Александрович

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Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.06.1835

Дата смерти

10.03.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1853 по 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1862
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1862 по 1865
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1865 по 1866
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1866 по 1874
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1874 по 1875
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
10.03.1875
Псков, город Псков, Псковская область
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