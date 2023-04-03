Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Илья Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
Рождение ребёнка
14.08.1820
Сын: Абрам Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
Рождение ребёнка
1823 или 1830
Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно