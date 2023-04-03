Мария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Илья Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1820

Сын: Абрам Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1823 или 1830

Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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