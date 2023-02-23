Авдотья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Маркушин Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Маркелов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Маркушин Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Маркелов
Место жительства
1858
67
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Маркелов
Смерть
Неизвестно