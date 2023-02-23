Авдотья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Лукьянова

Авдотья Лукьянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Маркушин Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Маркелов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Маркушин Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Маркелов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
67
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Маркелов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close