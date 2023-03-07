Унгер Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унгер Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1974

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1974

Отец: Унгер Иван Андреевич

Мать: Унгер Татьяна Васильевна

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