Мажула Маруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажула Маруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ивченко Анна

Отец ребёнка: Мажула Филат

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мажула Семён

Отец ребёнка: Мажула Филат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Мажула Филат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муся

Отец ребёнка: Мажула Филат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажула Иосиф

Отец ребёнка: Мажула Филат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажула Константин

Отец ребёнка: Мажула Филат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажула Степан

Отец ребёнка: Мажула Филат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мажула Филат

Смерть
Неизвестно
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