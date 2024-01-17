Мажула Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ивченко Анна
Отец ребёнка: Мажула Филат
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мажула Семён
Отец ребёнка: Мажула Филат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Мажула Филат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муся
Отец ребёнка: Мажула Филат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажула Иосиф
Отец ребёнка: Мажула Филат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажула Константин
Отец ребёнка: Мажула Филат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажула Степан
Отец ребёнка: Мажула Филат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мажула Филат
Смерть
Неизвестно