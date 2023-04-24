Калинин Ефрем Петрович
Место рождения
Дата рождения15.03.1895
Дата смертиПосле 17.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
17.03.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1917
Рождение ребёнка
17.09.1918
Сын: Калинин Дмитрий Ефремович
Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 17.09.1918