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Калинин Ефрем Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1895

Дата смерти

После 17.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
17.03.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1917

Жена: Калинина Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Калинин Дмитрий Ефремович

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 17.09.1918
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