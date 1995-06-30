(Ходакова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ходакова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1995

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1995

Отец: Ходаков Эдуард

Мать: Ирина

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